العالم اليوم - من البيت الأبيض.. أول تعليق أميركي على مقتل بريغوجين

انتم الان تتابعون خبر من البيت الأبيض.. أول تعليق أميركي على مقتل بريغوجين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:20 مساءً - في أول تعليق أميركي على مقتل قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، اعتبر البيت الأبيض أن الواقعة "لن تفاجئ أحدا".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.