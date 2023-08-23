العالم اليوم - وسائل إعلام روسية رسمية تؤكد مقتل زعيم فاغنر في تحطم الطائرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

ونقل موقع "باراز" الروسي عن ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي لروسيا فلاديمير روغوف، ورئيس حركة "نحن معا مع روسيا"، تأكيده مقتل بريغوجين وأوتكين.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء الروسية بمقتل جميع من كانوا بالطائرة، وعددهم 10 أشخاص، مشيرة إلى ورود اسم زعيم مجموعة "فاغنر" المسلحة بقائمة الركاب.

ونقلت وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" و"إنترفاكس" عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي تحطمت وقضى كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على منصة "تلغرام": "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي"، وقد تحطمت قرب قرية كوجينكينو في منطقة تفير، شمال غربي موسكو.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "تقود عمليات بحث".

وبثت قنوات عديدة على "تلغرام" تقول إنها مرتبطة بمجموعة "فاغنر"، مقاطع فيديو قالت إنها للطائرة المنكوبة.

ومساء الإثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من "فاغنر" على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".