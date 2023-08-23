فرنسا تؤكد دعمها لجهود الإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي بنظيرها النيجيري الجديد، يوسف توجار دعم بلادها الكامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لوضع حد للمحاولة الانقلابية التي شهدتها النيجر واستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن كولونا وتوجار بحثا خلال الاتصال الهاتفي، القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في النيجر، حيث أن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو يتولى رئاسة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإيكواس.

كما أكدت كولونا وتوجار رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس تينوبو إلى باريس بمناسبة انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في يونيو الماضي.