العالم اليوم - بولندا.. وفيات ومصابون ببكتيريا "تنتقل بالماء ومكيف الهواء"

انتم الان تتابعون خبر بولندا.. وفيات ومصابون ببكتيريا "تنتقل بالماء ومكيف الهواء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:17 مساءً - توفي 4 أشخاص ونقل 71 آخرون إلى المستشفى في مدينة رزيسزو جنوب شرقي بولندا، إثر إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، حسبما أفاد مصدر طبي وكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقال أندريه سروكا المتحدث باسم المستشفى الجامعي في رزيسو: "توفي 3 أشخاص بداء الفيلقيات"، مشيرا إلى أن المتوفين "مسنون".

ولاحقا أعلن مدير المستشفى وفاة شخص رابع أصيب بالبكتيريا.

والمتوفى رجل يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعاني أمراضا خطيرة، بما في ذلك السرطان.

وقال مدير المستشفى غريغور ماتيرنا لوكالة الأنباء البولندية، إن "الفحوصات أكدت إصابته بالبكتيريا".

ومرض الفيالقة ينتج عن عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

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