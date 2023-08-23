مستشار الرئيس الأوكراني: تصفية بريجوجين رسالة من بوتين أن عدم الولاء يساوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:24 مساءً - صرح أوليج سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني، إن تصفية قائد مجموعة فاجنر بريجوجين رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن عدم الولاء يساوي الموت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام روسى تأكيده أن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو مملوكة لقائد فاجنر.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها، كما أكدت خدمات الطوارئ الروسية، العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاجنر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن لديها علم بالتقارير الخاصة بمقتل قائد فاجنر، وسنواصل مراقبة الوضع، وقال الحرس الوطني الروسي: يفجيني بريجوجين كان ضمن قائمة المسافرين علي متن الطائرة المحطمة.