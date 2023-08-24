العالم اليوم - على "تلغرام".. "فاغنر" تعلن مقتل زعيمها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - ذكرت قناة على تيلغرام مرتبطة بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، الأربعاء، أن رئيس المجموعة يفجيني بريغوجين قتل.

وقال منشور على قناة "غراي زون" على "تيلغرام": "رئيس مجموعة فاغنر. بطل من روسيا. وطني حقيقي لوطنه الأم. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا". وأضاف المنشور: "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!". وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قالت السلطات الروسية إن بريغوجين كان على قائمة ركاب طائرة خاصة، سقطت شمالي موسكو ولم ينج منها أحد.

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