العالم اليوم - موقع الطيران يكشف "اللحظات الأخيرة" لرحلة بريغوجين

انتم الان تتابعون خبر موقع الطيران يكشف "اللحظات الأخيرة" لرحلة بريغوجين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:19 صباحاً - كشف موقع Flightradar24 المختص بتتبع جميع رحلات الطيران في العالم، اللحظات الأخيرة للطائرة التي أقلت قائد مجموعة فاغنر قبل تحطمها، الأربعاء.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

هنا اللحظات الأخيرة للطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران: