العالم اليوم - فيديو.. سيارة بوتين تتجه إلى الكرملين "لاجتماع طارئ"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أظهر فيديو نشر ليلة الأربعاء، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع سيارات حكومية أخرى، إلى الكرملين، بشكل عاجل في وقت متأخر، تزامنا مع مقتل قائد مجموعة "فاغنر" في حادث تحطم طائرة.

وأظهر الفيديو عددا من السيارات الروسية الحكومية، بينها سيارة تقل الرئيس الروسي، وهي تتجه مسرعة في شوارع العاصمة الروسية، نحو الكرملين، من أجل "اجتماع طارئ"، وفقا لمصادر مختلفة.

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

نفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.