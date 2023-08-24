العالم اليوم - "حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية

انتم الان تتابعون خبر "حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 04:20 صباحاً - أعلنت كوريا الشمالية الخميس فشل محاولتها الثانية خلال أشهر لوضع قمر صناعي في مدار الأرض، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية، معتبرة أن المشكلة ليست "أمرا ذا شأن" ومتعهدة بإطلاق آخر يكون ناجحا في أكتوبر المقبل.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت عادية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثالثة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أنّ الصاروخ أُطلق باتجاه الجنوب من مقاطعة شمال فيونغان و"اجتاز المجال الجوي الدولي فوق المياه غرب إيودو"، في إشارة إلى صخرة سوكوترا في البحر الأصفر.

وأكّدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانها أنّ "جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد الكامل وينسّق بشكل وثيق مع الولايات المتّحدة، بينما يرفع في الوقت نفسه تأهّبنا الأمني".

وفي مايو أطلقت بيونغيانغ ما وصفته بأنّه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، "ماليغيونغ-1"، لكن الصاروخ الذي كان يحمله، "تشوليما-1" سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق.