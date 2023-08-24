العالم اليوم - هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل بريغوجين وتكشف أسماء القتلى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة وهم:

يفغيني بريغوجين، سيرغي بروبوستين، يفغيني ماكاريان، ألكسندر توتمين، فاليري تشيكالوف، دميتري أوتكين، نيكولاي ماتوسيف".

وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاض:

القائد أليكسي ليفشين، ومساعده رستم كريموف، والمضيفة كريستينا راسبوبوفا.

وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين (63 عاما) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق أشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم 3 من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم".

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث.

ما نعرفه حتى الآن:

الطائرة تحطمت خلال توجهها من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى سان بطرسبورغ.

الطائرة خاصة لرجال الأعمال من طراز "إمبراير".

تحطمت الطائرة في مقاطعة تفير شمالي العاصمة موسكو.

قُتل جميع من كان على متنها.

نقلت وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" و"إنترفاكس" عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب الطائرة.

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تداول أنباء عن وفاة بريغوجين بحادث تحطم طائرة، حيث كانت المرة الأولى في 13 أكتوبر 2019 في الكونغو.

ماذا قالت أوكرانيا؟

اعتبرت أوكرانيا أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الذي قتل في تحطم طائرة الأربعاء، كان قد "وقع على وثيقة إعدامه.. في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

وقال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.

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