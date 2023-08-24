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العالم اليوم - رئيس جنوب إفريقيا يعلن دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى بريكس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس:

  • قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.
  • عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024.
  • هناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس.
  • مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.
  • ندعو المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.
  • نؤكد ضرورة حل الأزمات سلميا.
  • سيتم إصدار "إعلان جوهانسبرغ" في ختام اجتماعات بريكس.
  • قادة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:

  • أرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.
  • إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
  • مجموعة بريكس أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم.
  • أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.
  • وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام الدول الجديدة.
  • ستكون بريكس محركا لنظام عالمي جديد.

عقب ذلك، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو:

  • أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية.
  • أود التشديد على قضايا التعامل بعملة مشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية.
  • نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد.
  • سنعمل مع كل من يريدون العمل معنا من خلال برامجنا المختلفة.

بعد بوتين، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي:

  • هذه القمة التي امتدت على 3 أيام كانت لها نتائج إيجابية جدا.
  • توسيع مجموعة بريكس هو قرار مهم.
  • لطالما آمنت الهند بضرورة توسيع المجموعة.
  • إضافة أعضاء جدد سيقوي البريكس وسيعطي زخما جديدا لجهودنا المشتركة.
  • للهند علاقات عميقة وطويلة الأمد مع كل الدول التي انضمت.

في الختام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ:

  • دول البريكس برمتها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية إحلال السلام.
  • توسيع عضوية البريكس يعد حدثا تاريخيا.
  • هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة البريكس.
  • سيكون المستقبل مزدهرا ومثمرا لدول البريكس.
  • علينا العمل معا لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس جنوب إفريقيا يعلن دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى بريكس .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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