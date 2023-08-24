العالم اليوم - أرباح "غازبروم نفت" الروسية تتراجع 43% بالربع الثاني من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - تراجعت أرباح شركة "غازبروم نفت" الروسية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 43 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بسبب الهبوط في مبيعات الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن قيمة أرباحها الصافية قد بلغت 140.1 مليا روبل (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتراجعت أرباح شركات النفط العالمية الكبرى بشكل عام بنحو النصف مقارنة بما سجلته من أرباح خلال العام 2022، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب، امتنعت شركات الطاقة الروسية عن نشر نتائجها المالية بالشكل الدوري المتعارف عليه، كما لم تنشر شركة "غازبروم نفت" نتائجها المالية عن أداء العام الماضي.

وقالت الشركة الروسية، وهي الذراع النفطي لشركة "غازبروم" العملاقة، إن إجمالي إيراداتها في الفترة من شهر أبريل وحتى يونيو قد تراجعت إلى 821.6 مليار روبل، مقابل 835.8 مليار في نفس الفترة من 2022.

وارتفع سهم شركة "غازبروم" بنسبة 0.4 بالمئة في بداية التداولات في بورصة موسكو، بعدما قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن أرباح الشركة قد تجاوزت التوقعات.

ويواجه قطاع الطاقة الروسي ضغوطا ضخمة نجمت عن فرض عقوبات من عواصم الدول الغربية بهدف خفض إيرادات موسكو من صادرات الطاقة، وبالتالي تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا.

إلا أن صادرات روسيا النفطية قد ارتفعت بقوة إلى الهند والصين.