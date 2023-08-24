العالم اليوم - بدعم أسهم التكنولوجيا.. "ستوكس 600" عند أعلى مستوى في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بدعم أسهم التكنولوجيا.. "ستوكس 600" عند أعلى مستوى في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 12:22 مساءً - وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع، الخميس، مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا الرائدة التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة واحد بالمئة وبدأ التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بعد أن توقعت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع وأعلنت أيضا برنامج إعادة شراء للأسهم.

وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5 بالمئة و3.5 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3 بالمئة من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضا للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46 بالمئة.