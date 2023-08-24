بريكس: انضمام 6 دول جديدة إلى المجموعة بينها مصر والإمارات والسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 12:29 مساءً - انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا، اليوم الخميس، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا، اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها في العالم.

ورحب رئيس وزراء الهند بانضمام الدول الست إلى المجموعة، مضيفًا أن انضمام الدول الجديدة سيسهم في تحقيق الرخاء للعالم.

ومن جهته، قال الرئيس الصيني إن توسيع بريكس سيسهم في تحقيق تنمية واسعة خاصة في الدول النامية.

وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام إلى مجموعة بريكس، أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وأضاف لولا في مؤتمر صحفي، عقد في جوهانسبرج «سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد».

وثمّن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات موافقة المجموعة على انضمام بلاده، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائلًا: «نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».