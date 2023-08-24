العالم اليوم - الرئيس الصيني: توسيع بريكس يضيف زخما جديدا للتعاون بالمجموعة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:24 مساءً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إن توسيع بريكس سيضخ زخما جديدا لآلية التعاون في المجموعة.

وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون. وقررت مجموعة بريكس دعوة ست دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها. وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس. ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

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