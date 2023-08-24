العالم اليوم - العراق.. اتفاق على استيراد الغاز من تركمانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:24 مساءً - قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن العراق وقع اتفاقا مبدئيا لاستيراد الغاز من تركمانستان، لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكر البيان أنه سيجري إعداد مذكرة تعاون بين البلدين بشأن استيراد الغاز. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان.

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