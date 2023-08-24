الاحتلال يقتحم بلدة عقربا بنابلس

الاحتلال يقتحم بلدة عقربا بنابلساقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن مصادر محلية، قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها ميدانيًا، وأغلقت جميع مداخل بلدة عقربا.

ويذكر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة، وشنت حملة تمشيط واسعة النطاق برفقة وحدات قصاصي الأثر والكلاب البوليسية وجرافة عسكرية.