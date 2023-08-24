العالم اليوم - مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة ميتا تطلق "مترجما قويا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 02:21 مساءً - أصدرت "ميتا"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، يوم الثلاثاء، "مترجما قويا" يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت.

وقالت "ميتا"، في بيان على موقعها الرسمي: يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.

سيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص "Creative Commons"، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره. نعتقد أن النموذج الذي أصدرناه، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة.

SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة. وفي حديثه لموقع "أكسيوس" الأميركي، قال عالم الأبحاث في شركة "ميتا"، باكو جوزمان: "Seamless M4T" لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة.

هذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة.

هذا الأمر سيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.

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