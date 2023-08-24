العالم اليوم - عمال مطار في بريطانيا يلغون إضرابا بعد تحسين الأجور

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 02:21 مساءً - أعلنت نقابة "يونايت" العمالية في بريطانيا، الخميس، تعليق إضرابات كانت مزمعة مطلع الأسبوع القادم في مطار غاتويك البريطاني بعد قبول العاملين لعروض أفضل للأجور.

وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون جراهام في بيان "نسقت يونايت نقاشات بأنحاء مطار غاتويك لضمان زيادات مستحقة للأجور لجميع أعضائها".

وذكرت النقابة أن أعضاء بها، وظفتهم إحدى الشركات العاملة في قطاع المناولة الأرضية في غاتويك، وافقوا على زيادة للأجور نسبتها 14 بالمئة.

وأضافت النقابة "لا يوجد في الوقت الراهن أي إضراب عن العمل مزمع بالمطار".

خسائر الإضرابات

تكبدت بريطانيا خسائر بحوالي 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي، بحسب دراسة أجراها مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن"

وقال مركز الأبحاث إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.

وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية حوالي 96 بالمئة من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.

كما أشارت الدراسة إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8 بالمئة سنويا.

وقال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.