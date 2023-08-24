العالم اليوم - وزارة الطاقة الروسية: إنتاج الوقود يسد الطلب الحالي بالكامل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 04:19 مساءً - قالت وزارة الطاقة الروسية، الخميس، إن حجم إنتاجها من الوقود يكفي الطلب الداخلي بشكل كامل، مع الأخذ في الاعتبار عمليات إعادة توجيه بعض صادرات البنزين والديزل لبعض الأسواق المحلية، إضافة إلى استغلال المخزونات.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن هناك نقصا في الوقود في بعض أنحاء روسيا، إذ أدى تراجع قيمة الروبل لزيادة ربحية الصادرات، مما سهل عمليات الإمدادات للخارج بدلا من تلبية الطلب المحلي.

وسجلت إيرادات الصادرات الروسية من النفط خلال يوليو الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فقد تجاوزت أسعار الخام الروسي الحد الأقصى للأسعار، والذي تم تحديده من قبل مجموعة السبع في إطار عقوباتها ضد موسكو.

وارتفع سعر الخام الروسي خلال شهر يوليو الماضي فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل، ليتجاوز الحد الأقصى لمجموعة السبع، والذي تم فرضه بهدف خفض عائدات النفط الروسية من الدولار.

وكانت شركة "غازبروم نفت" الروسية قد أعلنت تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 43 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بسبب الهبوط في مبيعات الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن قيمة أرباحها الصافية قد بلغت 140.1 مليا روبل (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.