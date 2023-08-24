العالم اليوم - الليرة التركية تحلق بعد رفع الفائدة لأعلى مستوى في عقدين

انتم الان تتابعون خبر الليرة التركية تحلق بعد رفع الفائدة لأعلى مستوى في عقدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 05:17 مساءً - قفز سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بأكثر من 7 بالمئة، بعد قرار المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بأكثر من التوقعات، مما أعطى مؤشرا قويا على أن المركزي التركي بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخّم ودعم العملة المحلية المأزومة.

وعكست الليرة التركية خسائرها بعد القرار ثم واصلت ارتفاعها، حيث ارتفعت بأكثر من 7 بالمئة مقابل الدولار. وتم تداول العملة بسعر 25.48 للدولار الواحد اعتبارًا من الساعة 1552 مساء بتوقيت اسطنبول.

وفي ختام اجتماعه اليوم، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، إلى 25 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع في أكبر زيادة منذ عام 2018، ومسجلا أعلى مستوى للفائدة منذ 2004.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي الفائدة إلى 20 بالمئة، بواقع 250 نقطة أساس.

وأكد المركزي التركي في بيان على مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم في العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

ومنذ فوزه بإعادة انتخابه في مايو الماضي ليواصل حكمه عقدا ثالثا، تعهد أردوغان بتغيير المسار لكبح جماح التضخم واستعادة المستثمرين.

ورحبت الأسواق بإعلان سعر الفائدة الخميس. وارتفعت أسهم البنوك وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس.