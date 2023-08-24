غلق المجال الجوى فوق المنطقة المحيطة بسجن جورجيا تمهيدا لتسليم ترامب نفسه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 05:24 مساءً - تتوقع السلطات فى مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بتسليم نفسه للقبض عليه على خلفية الاتهامات التى يواجها فى قضية التدخل فى نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية فى عام 2020.

وبحسب مجلة نيوزويك، فقد فرضت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية قيودا على الطيران حول المنطقة المحيطة بسجن قاطعة فولتون، حيث من المقرر أن يمثل الرئيس السبق لإجراءات ما قبل المحاكمة فى تمام السابعة إلا ربع بتوقيت شرق أمريكا ( الثانية إلى ربع بعد منتصف ليل القاهرة) ولمدة ساعتين تقريبا.

وذكر الصحفى شيا سكرادار على منصة إكس، تويتر سابقا، أن سبب إغلاق المجال الجوى حول سجن فولتون و سبب معاملة الـ VIP لترامب.

وكان ترامب قد قال إنه سيسلم نفسه بفخر يومس الخميس. ويواجه ترامب 13 اتهاما بموجب تحقيق المدعي العام لمقاطعة فولتون فانى ويليس المتعلق بالتدخل فى الانتخابات، من بينها انتهاك قوانين الولاية وانتهاك القسم من قبل مسئول عام، والتآمر لارتكاب التزوير. وانكر ترامب من جانبه كافة الاتهامات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن جون إيستمان، المحامي المحافظ والمهندس القانوني لخطة استخدام القوائم الزائفة للناخبين الجمهوريين لإبقاء ترامب في منصبه، قد اصبح أول مستشار لترامب يتم حجزه رسميًا في قضية الابتزاز التي تزعم أنه وترامب و17 آخرون جزءًا من مشروع إجرامي واسع النطاق لعكس فوز جو بايدن عام 2020 في جورجيا.

تم إطلاق سراح إيستمان بكفالة قدرها 100 ألف دولار بعد وقت قصير من استسلام متهم آخر في قضية جورجيا وهو سكوت هول، وهو ضامن الكفالة المتورط في الانتهاك المزعوم لبيانات الانتخابات في مقاطعة كوفي بولاية جورجيا، والذي أطلق سراحه بكفالة قدرها 10 آلاف دولار.