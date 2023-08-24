العالم اليوم - دول العالم تدعم الوقود الأحفوري بهذا المبلغ المهول في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 06:22 مساءً - بلغ الدعم الذي توجهه دول العالم للوقود الأحفوري في عام 2022، حوالي 7 تريليونات دولار، أو ما يعادل 13 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، نشر الخميس.

وقال الصندوق، إن إجمالي الدعم الموجه للنفط والغاز والفحم في العام الماضي، شكل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار الصندوق أن هذا الدعم، يأتي رغم تعهد البلدان بالإلغاء التدريجي للمساعدات، بهدف أن يعكس سعر الوقود الأحفوري تكاليفه البيئية الحقيقية، وهو ما لم يتحقق منه سوى القليل حتى الآن.

وذكر الصندوق أن المساعدات المباشرة تضاعفت من أجل خفض أسعار الوقود للمستهلكين في عام 2022.

إلا أن الباحثين أقروا بأن إصلاح منظومة الدعم أمر صعب من الناحية السياسية، لكنهم قالوا إن السياسات المصممة بعناية لدعم الفقراء يمكن أن تنجح، خاصة إذا تم تنسيقها على المستوى الدولي.

ومن جانب آخر، كشف مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة، أن مجموعة الـ20 خالفت تعهداتها المناخية التي قطعتها على نفسها خلال قمة المناخ كوب 26، وضخت أكثر من تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري خلال 2022.

وقال المركز إن حجم الأموال المتدفقة على النفط والغاز والفحم في 20 من أكبر الاقتصادات في العالم بلغ نحو 1.1 تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار) في عام 2022.