العالم اليوم - أبي أحمد: انضمام إثيوبيا لبريكس سيربط المجموعة بشرق إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 07:20 مساءً - قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الخميس، لقمة بريكس في جوهانسبرغ، إن أديس أبابا تهدف إلى أن تصبح مركزا للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق أفريقيا.

ودعت بريكس، التي تضم بالأساس الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، إثيوبيا للانضمام لعضويتها.

كما دعا تكتل الاقتصادات الناشئة مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إليه.

ويقطن دول بريكس زهاء 40 بالمئة من سكان العالم وتمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويعد انضمام الدول الست الجديدة يعد تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس"وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.

وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.

ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي مايقارب نصف سكان العالم فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 بالمئة قبل انضمام هذه الدول.