العالم اليوم - مصر تعين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 08:18 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023.

أحمد عبد الرحمن الشيخ.. من هو؟

حصل الشيخ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2002، من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ودبلوم في أسواق المال عام 2001 من ذات الأكاديمية، بالإضافة إلى دبلوم في الاستثمار والتمويل عام 2000 من جامعة عين شمس بالقاهرة، وبكالوريوس في التجارة عام 1992 من نفس الجامعة.

شغل أحمد عبد الرحمن الشيخ، عدة مناصب في البورصة المصرية منها:

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرقابة على التداول ومساعد الرئيس لشؤون السوق خلال 2018

رئيس قطاع العضوية في البورصة المصرية بين 2013 و2018

مساعد الرئيس لشؤون السوق بين 2011 و2013

مدير عام إدارة عمليات السوق بين 2003 و2005

مدير إدارة العمليات بين 1999 و2003.

كما شغل أحمد عبد الرحمن الشيخ منذ أغسطس 2022 منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وهو عضو مجلس إدارة كلا من شركة مصر لنشر المعلومات، وشركة إي جي آي تي للخدمات التقنية، وشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر.

كان الشيخ، مشرفا على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول في الهيئة العامة للرقابة المالية، ومساعدا لنائب رئيس الهيئة ذاتها بين 2005 و2011، كما عمل مشرفا في شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي خلال الأعوام 1996 و1997 و1993 و1995، ومحاضرا في كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية والبورصة المصرية.