العالم اليوم - التجارة العالمية ترصد انتعاشا في تجارة السلع بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر التجارة العالمية ترصد انتعاشا في تجارة السلع بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 08:18 مساءً - قالت منظمة التجارة العالمية، الخميس، إن تجارة السلع العالمية ارتفعت بين أبريل ويونيو وسط طلب قوي على السيارات، ولكنها عبرت رغم ذلك عن شكوكها في تحقيق تعاف مستدام.

وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق في ظل ظهور "إشارات على تحول".

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، فإن "المزيد من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودا طالما ظلت طلبيات الصادرات ضعيفة".

ويتألف مقياس تجارة السلع الخاص بمنظمة التجارة العالمية من بيانات مجمعة وصُمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.

وفي أبريل الماضي، توقعت منظمة التجارة العالمية تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7 بالمئة في عام 2023 مقابل نمو التجارة العالمية بنحو 2.7 بالمئة بعام 2022، وعزت ذلك إلى

أثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، بالإضافة لتشديد البنوك المركزية سياستهم النقدية وحالة عدم اليقين بالأسواق المالية.

لكن المنظمة رفعت من توقعاتها لنمو الاقتصادي العالمي والتجارة إلى 2.6 بالمئة و 3.2 بالمئة بعام 2024.