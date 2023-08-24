العالم اليوم - فيديو.. لافروف ينفعل على صحفي بسبب "زعيم فاغنر"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لافروف ينفعل على صحفي بسبب "زعيم فاغنر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 08:18 مساءً - خرج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن هدوءه، وانفعل على أحد الصحفيين على هامش قمة بريكس، بسبب إلحاح الأخير في السؤال عن مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين.

وخلال مرور لافروف في أحد الأروقة خارج قاعة الاجتماعات، لاحقه صحفي بالسؤال: كيف سيؤثر موت بيرغوجين على المصالح الروسية في إفريقيا؟"

فرد عليه لافروف مستنكرا :"ماذا تفعل هنا؟".

ثم توجه وزير الخارجية إلى المصعد مع الوفد المرافق له، بينما ظل الصحفي يسأل نفس السؤال.

ومساء الخميس، تخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صمته بشأن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة كبار قادة مجموعة "فاغنر" للمرتزقة.

وعبر بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لذوي من كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات أثناء حديثه إلى الزعيم الذي نصبته روسيا لمنطقة دونيتسك المحتلة جزئيا في أوكرانيا، دينيس بوشيلين، في مقابلة تلفزيونية.\