رئيس جيبوتي: إفريقيا وبمساعدة ”بريكس” يمكنها تغيير المشهد القائم وتعزيز النمو الشامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 09:29 مساءً - أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة أن دول إفريقيا قادرة بمساعدة "مجموعة بريكس" على التخلص من الفقر وتغيير الأوضاع نحو الأفضل مشيرا إلى امتلاك دول القارة السمراء كافة الموارد اللازمة.

عبّر الرئيس إسماعيل عمر غيلة، في كلمته خلال اجتماع قادة "مجموعة بريكس" مع الممثلين المدعوين من البلدان الإفريقية والمرشحين لعضوية "بريكس"، عن وجهة نظره التي تقول "إنه مع بعضنا البعض نمتلك القدرة (اللازمة) من أجل تغيير المشهد القائم وتعزيز النمو الشامل والقضاء على الفقر