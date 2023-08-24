العالم اليوم - كارثة في القطب الجنوبي تهدد باختفاء أعداد مهولة من البطريق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أدى زوبان الجليد في إحدى مناطق القارة القطبية الجنوبية العام الماضي إلى اختفاء فراخ البطريق الإمبراطور من أربع مستعمرات، على ما أفاد باحثون.

تفقس طيور البطريق الإمبراطور بيضها وتربي صغارها على الجليد الذي يتشكل حول القارة القطبية الجنوبية كل شتاء، ويذوب في أشهر الصيف.

استخدم الباحثون صور الأقمار الاصطناعية لدراسة مستعمرات التكاثر في المنطقة القريبة من بحر بيلينغسهاوزن في القارة القطبية الجنوبية، والتي أظهرت اختفاء الجليد هناك في ديسمبر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، كما حدث في عام 2021.

ويعتقد الباحثون أنه من المحتمل عدم بقاء أي فراخ على قيد الحياة في أربع من مستعمرات التكاثر الخمس التي قاموا بدراستها.

وأشار العلماء إلى أن فراخ البطريق لا ينمو ريشها المقاوم للماء إلا في وقت قريب من الوقت المعتاد لنمو الريش، في أواخر ديسمبر أو يناير.

وإجمالا، وصل الجليد حول القارة القطبية الجنوبية إلى مستويات منخفضة قياسية تقريبا العام الماضي.

ويقول الباحثون إن تغير المناخ سيجعل مثل هذه الخسائر أكثر تكرارا في المستقبل.

ووفقا لصور المستعمرات التي قام العلماء بتحليلها، فهناك حوالي 300 ألف زوج متبقي من أكبر طيور البطريق في العالم.