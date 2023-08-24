العالم اليوم - تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل زعيم فاغنر

انتم الان تتابعون خبر تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل زعيم فاغنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:20 مساءً - خلص تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية إلى أن تحطم الطائرة الذي يفترض أنه قتل زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، كان نتيجة تفجير متعمد، وفقا لمسؤولين أمريكيين وغربيين.

ونقلت الأسوشيتد برس عن أحد المسؤولين الذين لم يخول لهم التعقيب وتحدث شريطة كتمان هويته، إن التفجير يتوافق مع "تاريخ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه".

لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول ما سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعددا من ملازميه للانتقام من تمرد تحدى سلطة الرئيس الروسي.

ظهرت تفاصيل التقرير الأميركي بينما عير بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لذوي الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وألمح إلى ارتكابهم "أخطاء جسيمة".