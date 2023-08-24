العالم اليوم - ترامب يستعد لتسليم نفسه.. وخطوة مفاجئة في الساعات الأخيرة

انتم الان تتابعون خبر ترامب يستعد لتسليم نفسه.. وخطوة مفاجئة في الساعات الأخيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 11:17 مساءً - قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، استبدال كبير محاميه في جورجيا، وذلك قبل ساعات من موعد تسليمه نفسه لسلطات الولاية، وفق ما أفادت به شبكة سي أن أن.

وأفادت "سي أن أن" باستبدال ترامب، درو فيندلينغ، بالمحامي، ستيفن سادو، وذكرت الشبكة أن سادو قدم أوراقا، صباح الخميس، لتمثيل الرئيس السابق رسميا في القضية.

و سادو هو محام يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبيرة، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.

وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميا سبق له أن تحدى قانون (RICO) المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ 18 معه.

وذكرت "سي أن أن" نقلا عن مصدر مقرب من ترامب إلى أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينغ. فيما قال مصدر آخر مطلع إن سادو "أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا".

وأشار مصدر من ترامب إلى أن الأمر لا يتعلق بأداء فيندلينغ، بينما وصفه مصدر آخر مطلع على سادو بأنه "أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا".

ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن سادو قوله “لقد تم تعييني لتمثيل الرئيس ترامب في قضية مقاطعة فولتون، جورجيا. ولم يكن ينبغي توجيه الاتهام إلى الرئيس على الإطلاق.

وأضاف في بيان إنه (ترامب) بريء من جميع التهم الموجهة إليه.. نحن نتطلع إلى رفض القضية، أو، إذا لزم الأمر، إلى هيئة محلفين غير متحيزة ومنفتحة تجد أن الرئيس غير مذنب. إن الملاحقات القضائية التي تهدف إلى تعزيز أو خدمة طموحات المعارضين السياسيين للرئيس ومهنهم ليس لها مكان في نظامنا القضائي.