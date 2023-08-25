العالم اليوم - وسط أخبار انتقاله.. صلاح ينشر صورة "غريبة"

أفادت تقارير، يوم الخميس، بموافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مبدئيا على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوردت شبكة بي إن سبورت، يوم الخميس، نقلا عن مراسلها أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وفي الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي بضم الدولي المصري إلى جانب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.