العالم اليوم - رسميا.. ترامب يسلم نفسه للسلطات

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ترامب يسلم نفسه للسلطات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أعلنت السلطات الأميركية توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، الخميس.

ووصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

وكانت طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد هبطت الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطا أتالانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيسلم نفسه في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.