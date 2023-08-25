العالم اليوم - أغلق إثر مشكلة أمنية.. الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها بجنيف

انتم الان تتابعون خبر أغلق إثر مشكلة أمنية.. الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها بجنيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:28 صباحاً - أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت صباح الجمعة إن المنظمة الدولية أغلقت مقرها في جنيف بسبب "مشكلة أمنية مستمرة".

وأضافت أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر ومن المتوقع حله قريبا".

ويضم مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.