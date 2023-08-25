العالم اليوم - حجم التجارة بين الإمارات وإفريقيا سيصل لهذا الرقم خلال سنوات

انتم الان تتابعون خبر حجم التجارة بين الإمارات وإفريقيا سيصل لهذا الرقم خلال سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:28 صباحاً - قال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، إن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان القارة الإفريقية، متوقعا ان يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإفريقيا بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار ابن سالم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أنه يوجد أكثر من 45 ألف شركة إفريقية بدولة الإمارات، وأن الإمارات هي الدولة الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية، وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان إفريقيا.

جاءت تصريحات الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الإفريقي المقرر عقده في مصر نوفمبر المقبل.

وقال ابن سالم إن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة إفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت إفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع إفريقيا.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الإفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الإفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.