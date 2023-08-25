العالم اليوم - نيكي الياباني يختم الأسبوع على تراجع 2% مع هبوط أسهم الرقائق

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني يختم الأسبوع على تراجع 2% مع هبوط أسهم الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 11:26 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اثنين بالمئة، الجمعة، مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية بعد توقف مكاسب سهم إنفيديا المدرج في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر نيكي 2.05 بالمئة ليغلق عند 31624.28 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.55 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمئة إلى 2266.40 مع تسجيل خسائر أسبوعية 1.3 بالمئة.

واستقر سهم إنفيديا في ختام تعاملات، الخميس، بعد الارتفاع إلى مستوى قياسي مع إعلان الشركة عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار وإيرادات ربع سنوية قياسية مدعومة بالطلب القوي على رقائقها التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم أدفانتست اليابانية لصناعة معدات اختبار الرقائق 9.99 بالمئة، كما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 5.93 بالمئة ونظيرتها سكرين هولدينغز 3.44 بالمئة. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.05 بالمئة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو ارتفعت ثلاثة مؤشرات فقط مع صعود مؤشر قطاع الشحن 0.15 بالمئة.

وارتفع سهم أوليمبوس لصناعة المعدات الطبية 1.03 بالمئة لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكي.