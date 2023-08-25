العالم اليوم - بعد تدقيق عالمي.. 18 مليار دولار احتياطيات الذهب في لبنان

انتم الان تتابعون خبر بعد تدقيق عالمي.. 18 مليار دولار احتياطيات الذهب في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 11:26 صباحاً - أكد مصرف لبنان المركزي، في بيان الخميس، أن مخزون الذهب لديه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية والمعطيات الرسمية، وذلك استنادا إلى تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه.

ويأتي التقرير بناء على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، مع شركة التدقيق العالمية "ALS Inspection UK Ltd" التي كلفتها به شركة "KPMG"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ووفق البيان، فإن مصرف لبنان حصل يوم الخميس، على الموافقة لنشر خلاصة تقرير تدقيق مخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن ما في خزائنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية.

وخلص التقرير إلى نتائجه بعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية.

وعرف البنك المركزي شركة التدقيق "ALS Inspection UK Ltd" بأنها فرع للشركة الأسترالية "ALS Limited" المدرجة في البورصة الأسترالية (مقرها بريطانيا) وتؤمن خدمات تحليل وفحص عالمية، دقيقة ومستقلة، تشمل المعادن والفلزات والخامات والمعادن الثمينة والسبائك الحديدية والوقود الصلب.

وأشار البيان إلى أنه "عام 2022، قامت شركة KPMG بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي بالتواصل مع شركة ALS Inspection UK Ltd للحصول على الخبرة والمساعدة اللازمتين للتحقق من توافر موجودات الذهب في خزنة مصرف لبنان ومن نوعيتها".

من جهته، قال ديفيد بوونال المدير العالمي للمعادن الثمينة لدى "ALS Inspection UK Ltd"، إن هدف الشركة "كان القيام بشكل مستقل بتفقد مخزون مصرف لبنان الكبير من سبائك وعملات ذهبية، والتحقق منها وتسجيلها رقميا".

وأضاف: "أردنا إعداد كتالوغ (كتيب) رقمي لمخزون الذهب يتسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعالية في السنوات المقبلة".

وتبعا لتقرير الشركة، تم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلفة، ونقلها من قبل موظفي شركة "ALS" إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان.

كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها، وفقا للمصدر ذاته.

ويخضع احتياطي ذهب لبنان الذي يقدر بحوالي 18 مليار دولار، لقانون النقد والتسليف، الذي يمنع المس به من دون قرار صادر عن مجلس النواب.

ويحتفظ لبنان بقسمٍ من احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على قسم آخر، في خزائن المصرف المركزي في بيروت.

وقلعة "فورت نوكس" هي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة، بنيت عام 1936 بولاية "كنتاكي" على مساحة 110 آلاف فدان.

ويملك لبنان 286.8 طنا من الذهب، ويحتل المرتبة 20 عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، بحسب تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي في مارس 2021.