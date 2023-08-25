العالم اليوم - القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: لن نطبع الليرة لتغطية العجز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 12:26 مساءً - قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، الجمعة، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.

وأضاف أن "التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي". وأشار إلى أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار الأميركي.

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