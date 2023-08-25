العالم اليوم - أعداد السياح ترتفع في تركيا خلال يوليو.. أغلبهم من هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر أعداد السياح ترتفع في تركيا خلال يوليو.. أغلبهم من هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:27 مساءً - ارتفع عدد زوار تركيا من السياح خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بحسب ما أفادت بيانات وزارة السياحة التركية، حيث تصدر السياح من أوروبا قائمة زوار تركيا في يوليو.

وأظهرت البيانات، الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب إلى تركيا قد ارتفع بنسبة 7.25 بالمئة في يوليو، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبلغ عدد السائحين في تركيا 7.15 مليون زائر خلال يوليو، ويأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في يوليو 2022.

وأفادت بيانات وزارة السياحة التركية بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا خلال شهر يوليو.

وقفزت الإيرادات السياحية في تركيا بنسبة 23.1 بالمئة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بحسب بيانات معهد الإحصاء، ليواصل القطاع أداءه القوي.

وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمئة عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة.

وأظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، الاثنين، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 11.35 بالمئة في يونيو عن العام السابق.