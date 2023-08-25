العالم اليوم - إسقاط مقاتلة أوكرانية.. معارك عنيفة في محيط رابوتين

انتم الان تتابعون خبر إسقاط مقاتلة أوكرانية.. معارك عنيفة في محيط رابوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:27 مساءً - تشهد بلدة رابوتين في مقاطعة زابوريجيا معارك عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية، فيما أعلن مسؤول موال لروسيا عن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمر مدرعات قرب البلدة، التي يستعر فيها القتال منذ قرابة شهرين.

تفصيلا، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع معارك عنيفة في الجزء الجنوبي من بلدة رابوتين على محور زابوريجيا.

وقال موقع "ريدوفكا" الروسي إن القوات الروسية تهاجم المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجنوبي من بلدة رابوتين مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات، حيث يتعرضون لنيران المدفعية والطائرات الروسية.

وأضاف أنه تم الإبلاغ أيضا عن معارك موضعية شرسة بالقرب من نوفوبوكروفكا.

في الأثناء، صرّح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأنه خلال المعارك الدائرة في المقاطعة تم إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية.

وقال فلاديمير روغوف، لوكالة سبوتنيك: "ومن بين النجاحات، خلال معارك رابوتين، تم إسقاط مقاتلة معادية وتدمير مدرعات العدو التي تحترق الآن في القرية".

وبحسب روغوف فإن "خسائر العدو (القوات الأوكرانية) هائلة".

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفغيني باليتسكي، أمس الخميس، إن "القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بالقرب من قرية رابوتين لتعويض الخسائر".

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتين، منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.

وأوضح جندي من قوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة بهدف فتح طريقه إلى مدينة توكماك".

وأضاف أن الوحدات الروسية نجحت في مقاومة هذه الخطط.