العالم اليوم - شرطي سابق أراد قتل زوجته.. فقتل 3 غيرها وأصاب 6 آخرين

انتم الان تتابعون خبر شرطي سابق أراد قتل زوجته.. فقتل 3 غيرها وأصاب 6 آخرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:27 مساءً - كشفت الشرطة الأميركية، الجمعة، الدافع وراء حادث إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بحانة في كاليفورنيا.

ووقعت عملية إطلاق النار في حانة كوكس كورنر، التي يرتادها راكبو الدراجات النارية على مسافة حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس. وخلف الحادث مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكان مطلق النار يحاول قتل زوجته التي تريد الانفصال عنه قبل أن يستهدف الزبائن.

وقال شريف منطقة أورنج دون بارنز في مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو جون سنولينغ البالغ 59 عاما، وقد كان شرطيا سابقا وكان يقوم بإجراءات الطلاق من زوجته ماري.

وأوضح بارنز أنه عندما دخل سنولينغ إلى الحانة "توجه مباشرة نحوها (زوجته)"، مشيرا إلى أنه لم "يحصل بينهما أي نقاش أو حوار أو شجار بل أطلق فورا النار عليها".

ونجت زوجته وهي تخضع للعلاج حاليا في المستشفى.

وأطلق الرجل النار بعدها على امرأة كانت تتناول العشاء مع ماري وقتل أيضا رجلين آخرين.

وأشار بارنز إلى أن سنولينغ قتل بالرصاص أثناء مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في موقف للسيارت خلف الحانة.

وتقاعد الشرطي السابق في مقاطعة فينتورا في شمال لوس أنجلوس في العام 2014 بعد نحو ثلاثين عاما من الخدمة. وطلبت زوجته الطلاق في ديسمبر، بحسب السلطات.

وقال والد الزوجة وليام موسبي لصحيفة "أورنج كاونتي ريجستر"، "كان زوجا مجنونا، ولم يستطع تحمّل الطلاق".