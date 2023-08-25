العالم اليوم - النفط يرتفع 1% وسط ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع 1% وسط ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:27 مساءً - زادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة،الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب بشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0852 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 97 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 84.33 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 79.98 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وأدى حذر المستثمرين قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.

ومن ناحية أخرى توقع بنك مورغان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال بقية هذا العام، لكنه يتوقع تباطؤ الطلب في عام 2024 مما يؤدي إلى زيادة متواضعة في المعروض في أوائل العام المقبل.

ومع ذلك قال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط إن احتمال حدوث عجز في المعروض ليس حتميا.

ومن المتوقع استمرار المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتوقع عدة محللين أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تبلغ مليون برميل في اليوم لشهر ثالث على التوالي لتشمل أكتوبر، بحسب رويترز.