روسيا: تدمير 42 مسيرة أوكرانية في القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير 42 طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم.
ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية في بيان لها القول "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير تسع منها فوق أراضي جمهورية القرم، بينما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى الهدف.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر "تيليغرام"، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول.
وأضاف أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.
والاثنين الماضي أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.
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