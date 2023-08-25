العالم اليوم - اللون الأخضر يغلب على تداولات الأسهم الأميركية ببداية الجلسة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 05:18 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات، اليوم الجمعة، قبل خطاب طال انتظاره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول.

ومن المقرر أن يتحدث باول في قمة جاكسون هول، في خطاب قد يعطي مؤشرات عن تحرك الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 117.64 نقطة أي بنسبة 0.34 بالمئة عند الفتح إلى 34217.06 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند الفتح 13.07 نقطة أي 0.30 بالمئة إلى 4389.38 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 50.40 نقطة أي 0.37 بالمئة إلى 13514.37 عند الفتح