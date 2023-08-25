العالم اليوم - بعد أول مناظرة.. هل ما يزال ترامب الأوفر حظا وسط الجمهوريين؟

انتم الان تتابعون خبر بعد أول مناظرة.. هل ما يزال ترامب الأوفر حظا وسط الجمهوريين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 07:20 مساءً - عقد الحزب الجمهوري، الخميس، المناظرة الأولى لمرشحيه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024، بين 6 مرشحين، فيما غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال محلل سياسي أميركي لـ"دوت الخليج" من واشنطن إن المناظرة الأولى للحزب الجمهوري قد عكست الكثير من المؤشرات حول حظوظ ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره المرشح الأكثر حظا.

8 مرشحين جمهوريين

وشارك 8 أشخاص، مرشحون في الانتخابات التمهيدية للحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، هم؛ رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا المتصدر بعد ترامب في استطلاعات الرأي، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال يعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن مايك بنس نائب ترامب السابق، ونيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سابقا، وتيم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولين، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، ودوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وآسا هاتشينسون: حاكم أركنساس السابق.

ترامب الأوفر حظا

ويرى المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي أن ترامب ما يزال الأوفر حظا بين مرشحي الحزب الجمهوري لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن ترامب قد يواجه الكثير من العقبات تتعلق بمدى قدرته على توفيق الوقت بين المحاكمات وحملته الانتخابية التي تجري في وقت متزامن، بحسب شرقاوي.

ويعتبر المحلل الأميركي التهم الموجهة إلى ترامب "خطيرة"، خاصة أن الاتهام الأخير المتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات في جورجيا، يصنف ضمن قضايا الجريمة المنظمة.

لكن شرقاوي يرى أن هناك مبالغة من الديموقراطيين حول السيناريوهات المحتملة للمحاكمة، فهو لا يتوقع أن تسفر محاكمة ترامب عن سجنه لعدم توافر أدلة كافية تثبت الاتهامات التي ينفيها الرئيس السابق جملة وتفصيلا.

ويرى المتحدث أن المناظرة بين المرشحين الجمهورين قد عكست خلافات حادة بين قيادات الحزب، ربما يستفيد منها ترامب في حشد الأصوات لصالحه.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في أي مناظرات داخل الحزب، معتبرا أن الأميركين يعرفونه جيدا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

واستنادا إلى الاستطلاع الذي أجرته "سي بي إس نيوز"، يتقدم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (16%).

ما أهمية الانتخابات التمهيدية؟