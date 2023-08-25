العالم اليوم - البحث عن بديل صلاح.. هل يلجأ اتحاد جدة إلى الخطة البديلة؟

انتم الان تتابعون خبر البحث عن بديل صلاح.. هل يلجأ اتحاد جدة إلى الخطة البديلة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 08:18 مساءً - حسم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مستقبل نجم فريقه وهدافه الأول محمد صلاح، وأكد أن اللاعب مستمر في آنفيلد ولا توجد نية لرحيله، ليغلق ملف انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وكان محمد صلاح قد تلقى عرضا من اتحاد جدة السعودي وفقا لمصادر موقع "دوت الخليج"، ليدخل اللاعب في مرحلة تفكير في العرض، قبل أن يرفض مدربه تركه يرحل ويتمسك به بشدة.

ماذا قال كلوب؟

في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، قال كلوب عما يثار حول انتقال صلاح إلى اتحاد جدة: "من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية المنتشرة، من ناحيتنا لا يوجد شيء لنعلق عليه".

وأضاف كلوب: "الوضع حاليا أن صلاح لاعبا مهما في ليفربول، ليس لدينا عروض، وإذا كان هناك عرضا فسنقول لا، لاعبنا ليس للبيع، لقد كان وسيظل عنصرا أساسيا في فريقنا".

وتابع: "فلسفة حياتي أنني لا أفكر في أي مشكلة إلا عندما أواجهها، وفي الوقت الحالي لا يوجد شيء من الأساس، وكما قلت، إذا كان هناك عرضا فإجابتنا ستكون بالرفض، صلاح ملتزما معنا بنسبة 100%".

ومن جهته، لم يعقب محمد صلاح على قصة انتقاله إلى الاتحاد السعودي، ليكتفي بنشر بعض الصور عبر حساباته على انستغرام دون تعليق واضح وحاسم.

بديل صلاح

تعامل الاتحاد مع تصريحات يورغن كلوب على أنها رفض واضح، خاصة أن محمد صلاح لم يحسم قراره حتى الآن بالرد على العرض السعودي، لتشير تقارير إعلامية سعودية إلى تحويل وجهة نادي "النمور" إلى لاعب آخر.

صحيفة "عكاظ" السعودية أكدت أن اتحاد جدة بدأ العمل على خطته البديلة لتدعيم صفوفه بلاعب جناح آخر غير صلاح، ليتجه إلى الدوري الهولندي بحثا عن ضالته.

التقارير أكدت رغبة الاتحاد في التعاقد مع محمد قدوس نجم أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب غانا، والذي يعد واحدا من أكثر اللاعبين المطلوبين في صفوة الأندية الأوروبية في الوقت الحالي.

ولا يمانع النادي الهولندي في ترك لاعبه يرحل خلال الصيف الجاري إذا حصل على 40 مليون يورو، وهي القيمة التي وضعها أياكس نظير التخلي عن الموهبة الغانية كشرط جزائي في العقد.

وتعكف إدارة الاتحاد في الوقت الحالي على تحديد لاعبين آخرين في مركز الجناح المهاجم الأيمن لتدعيم صفوف فريق المدرب نونو سانتو بعد تعثر صفقة صلاح.