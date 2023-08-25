العالم اليوم - "دي بي ورلد" الإماراتية تستثمر 510 ملايين دولار في الهند

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 09:16 مساءً - قال رئيس مجلس إدارة شركة "دي بي ورلد" الإماراتية،سلطان بن سليم، الجمعة، إن الشركة ستستثمر نحو 510 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء كاندلا بولاية غوجارات الهندية.

وأضاف بن سليم، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد توقيع اتفاقية بين مسؤولين في الشركة وهيئة ميناء ديندايال "سيساعد (الاتفاق) على توفير فرص تجارية من خلال ربط شمال الهند وغربها ووسطها بالأسواق العالمية".

ووافقت الحكومة الهندية في وقت سابق من هذا العام على خطة طرحتها شركة هندوستان إنفرالوج الخاصة المحدودة، وهي مشروع مشترك بين دي بي ورلد والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي المملوك للدولة، لتطوير المحطة على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وأعلنت دي بي ورلد المعروفة بـ "موانئ دبي العالمية"، التي تعمل في 73 دولة، الأسبوع الماضي انخفاض أرباحها في النصف الأول بنحو عشرة بالمئة إلى 651 مليون دولار رغم ارتفاع الإيرادات 13.9 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من تسعة مليارات دولار.

وقال مسؤولون في الشركة إن المحطة الجديدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها بحلول أوائل عام 2027 ستدعم حركة الحاويات في الهند وتخفض تكلفة الخدمات اللوجستية.

وتدير دي بي ورلد خمس محطات للحاويات في الهند بطاقة إجمالية تبلغ نحو ستة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، مما يمنحها حصة سوقية تبلغ 28 بالمئة من حجم حركة الحاويات في البلاد.

وقالت الشركة في بيان إن المحطة الجديدة سترفع الطاقة الإجمالية إلى 8.19 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.

وذكر البيان أن استثمارات دي بي ورلد في الموانئ والمحطات الهندية تتماشى مع رؤية البلاد 2047، التي تهدف إلى زيادة قدرة مناولة الموانئ لأربعة أمثال وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز النمو الاقتصادي.