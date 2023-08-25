العالم اليوم - هيرموسو ترد على روبياليس: "القبلة لم تكن برضاي"

انتم الان تتابعون خبر هيرموسو ترد على روبياليس: "القبلة لم تكن برضاي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:14 مساءً - كررت النجمة الإسبانية جني هيرموسو الجمعة، أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة الجمعة على إثر الحادثة.

وقالت في بيان "أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

ورفض لويس روبياليس الجمعة الاستقالة من منصبه عقب تقبيل اللاعبة هيرموسو في الفم خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفا ذكوريا غير مقبول.

وقال روبياليس (46 عاما) في خطابه إن إيرموسو هي من بدأتالتواصل الجسدي، وإنه سألها إن كان يمكنه منحها "قبلة صغيرة" وقالت "حسنا".

ولا يمكن للحكومة إقالة روبياليس، الذي يترأسالاتحاد الإسباني وهو هيئة مستقلة.

لكن فيكتور فرانكوس رئيس مجلس الرياضة الذي تديره الدولة قال إن الحكومة ستلجأ لمحكمة رياضية سعيا لإيقافه.

وقال فرانكوس "نريد أن يكون كل هذا بمثابة حملة أنا أيضا في الكرة الإسبانية".

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد عقد اليوم الجمعة، لكنه تمسك بمنصبه وقال إن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ" واصفا القبلة بأنها كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي".

وأضاف "هل ستخرجني قبلة بسيطة بالتراضي من هنا؟ لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية" وسط تصفيق حاضرين أغلبهم من الذكور.

وانتشرت الإدانات خلال الأسبوع بعد الواقعة التي حدثت أثناء مراسم تسليم الميداليات الذهبية للاعبات إسبانيا عقب الفوز 1-صفرعلى إنجلترا في النهائي في سيدني يوم الأحد الماضي، حين أمسك روبياليس برأس هيرموسو وقبلها في فمها.

ولاقت كلمته إدانة فورية من يولاندا دياث القائمة بأعمال وزير العدل التي وصفت تعليقاته بأنها "غير مقبولة".

وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، الإفلات من العقاب بعد هذه التصرفات الذكورية انتهى، لا يمكن أن يبقى روبياليس في منصبه".

وقالت إيريني مونتيرو القائمة بأعمال وزير المساواة إن على المدعي العام ومجلس الرياضة الذي تديره الدولة التحرك لحماية هيرموسو.

ودفع التصرف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لبدء إجراءاتانضباطية ضده، فيما قالت إيرموسو في بيان إن مثل هذه التصرفات "لايجب أن تمر دون عقاب" ولم يخفف اعتذار روبياليس في فيديو يومالاثنين الماضي حجم الضجة.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستحيل الواقعة إلى محكمة رياضية،وإذا ثبت أن القبلة كانت عنوة فربما يحاكم بموجب قانون العنفالجنسي الذي قدمه الاشتراكيون العام الماضي.

وتتألف المحكمة من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الرياضة الذي تديرهالدولة، بينهم ثلاث سيدات. وقال فرانكوس إن بمقدور مجلس الرياضةإيقاف روبياليس خلال التحقيقات إذا وافقت المحكمة.

وأصبحت القضايا المرتبطة بالنوع موضوعا بارزا في إسبانيا فيالسنوات الأخيرة. وشاركت عشرات الآلاف من السيدات في مسيرات في الشوارع احتجاجا على الاعتداء الجنسي والعنف.