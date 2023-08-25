العالم اليوم - ربع مليون دولار مقابل بيع أول أجهزة آبل للحواسيب الشخصية

انتم الان تتابعون خبر ربع مليون دولار مقابل بيع أول أجهزة آبل للحواسيب الشخصية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 11:12 مساءً - يع جهاز من أول أجهزة الحاسوب الشخصية التي صنعتها شركة آبل ووقع عليها أحد مؤسسي الشركة وهو ستيف وزنياك، في مزاد بأكثر من 223 ألف دولار.

استعيد الجهاز آبل-1 لحالته الأولى وأصبح يعمل بلوحة مفاتيح مدمجة، وفقا لدار مزادات "آر آر" ومقرها في بوسطن، التي شهدت عملية العرض الخميس.

نحو 200 جهاز صنعوا في مرأب ستيف جوبز، أحد مؤسسي الشركة، في لوس التوس بكاليفورنيا بين عامي 1976 و1977 وساعد ذلك في إطلاق الشركة في يونيو التي أصبحت أول شركة متداولة بشكل عام تغلق في يوم تداول على قيمة سوقية بلغت 3 تريليونات دولار.

كان سعر الجهاز في الأصل 666 دولارا لكن كان من المتوقع أن يباع بنحو مائتي ألف دولار، وفقا لدار المزادات.

حمل جهاز آبل-1 توقيع "ووز" اختصارا لوزنياك، وظهر في فعالية بجامعة براينت عام 2017.

وحصل عليه شخص باعه عام 1980 في معرض لهواة الحواسيب في ماساتشوستس واستخدم حتى الثمانينيات. وأعيد لحالة التشغيل الأصلية هذا العام على يد خبير آبل كوري كوهين.

واشتراه جامع تحف، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، وفقا لدار المزادات.

وبيع إعلان مكتوب بخط اليد للحاسوب آبل-1 كان جوبز هو من كتبه، مقابل 176 ألف دولار في المزاد نفسه.

وبيع شيك رقم 2 من شركة آبل بتوقيع جوبز ووزنياك يرجع تاريخه إلى 19 مارس 1976 مقابل أكثر من 135 ألف دولار