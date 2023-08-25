العالم اليوم - النفط يرتفع 1% بعد إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط في أميركا

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع 1% بعد إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 11:12 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، الجمعة، مع صعود أسعار الديزل الأميركية وانخفاض عدد منصات حفر النفط واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا الأميركية.

زاد خام برنت بحوالي 1.12 دولار أو 1.34 بالمئة ليبلغ عند التسوية 84.48 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 0.99 بالمئة ليبلغ عند التسوية 79.83 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل بنحو 5 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا.

في عضون ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، مشير إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.

كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار (التضخم) إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. ومن الممكن أن يزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.

قال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز غروب: "الشيء الرئيسي كان القلق بشأن أسعار الديزل، والمخاوف بشأن نقص الديزل عندما تدخل مصافي التكرير في أعمال الصيانة". وأضاف أن الأسعار تلقت دعما أيضا من حريق في مصفاة لويزيانا وانخفاض منصات النفط الأميركية.

البيانات الاقتصادية الضعيفة وقوة الدولار حدت من المكاسب. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت أقل من 1 بالمئة وخسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 2 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمئة.

تم احتواء حريق في صهريج تخزين النفط العملاق بعد ظهر الجمعة في مصفاة جاريفيل بولاية لويزيانا التابعة لشركة ماراثون بتروليوم والتي تبلغ طاقتها 596 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت في أغسطس عدد منصات النفط النشطة للشهر التاسع على التوالي.

كما توقع بنك مورغان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال بقية هذا العام، لكنه يتوقع تباطؤ الطلب في عام 2024 مما يؤدي إلى زيادة متواضعة في المعروض في أوائل العام المقبل.

ومع ذلك قال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط إن احتمال حدوث عجز في المعروض ليس حتميا.

ومن المتوقع استمرار المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتوقع عدة محللين أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تبلغ مليون برميل في اليوم لشهر ثالث على التوالي لتشمل أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".